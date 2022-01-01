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Блог
Камеры видеонаблюдения. Виды. Особенности
Характеристики различных типов камер наблюдения
Виды идентификаторов
Для записи уникального кода было разработано несколько типов идентификаторов на которые может быть записан цифровой код, а также считан или воспроизведён иным способом. Чаще всего используются бесконтактные карты доступа.
Как правильно выбрать IP камеру
Необходимо выбирать камеру не по стоимости, а по функциональности. Важно, чтобы устройство решало все важные задачи. Финансовая часть считается значимой, но выбор слишком дешевого оборудования позволит этот бюджет потратить.
Карты Proximity
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На странице представлены пластиковые бесконтактные карты Proximity, используемые для идентификации сотрудников или посетителей в любые помещения, где требуется система контроля доступа или охрана. Карты Проксимити можно забрать самовывозом из магазина в Москве, предварительно оформив заказ или воспользоваться курьерской доставкой.