На странице представлены пластиковые бесконтактные карты Proximity, используемые для идентификации сотрудников или посетителей в любые помещения, где требуется система контроля доступа или охрана. Карты Проксимити можно забрать самовывозом из магазина в Москве, предварительно оформив заказ или воспользоваться курьерской доставкой.