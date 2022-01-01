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+7 (499) 209-18-26 shop@secbuy.ru
г. Москва, Алтуфьевское ш. 83 Пн-Пт:10:00-18:00
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Блог
Камеры видеонаблюдения. Виды. Особенности
Камеры видеонаблюдения. Виды. Особенности
Характеристики различных типов камер наблюдения
Виды идентификаторов
Виды идентификаторов
Для записи уникального кода было разработано несколько типов идентификаторов на которые может быть записан цифровой код, а также считан или воспроизведён иным способом. Чаще всего используются бесконтактные карты доступа.
Как правильно выбрать IP камеру
Как правильно выбрать IP камеру
Необходимо выбирать камеру не по стоимости, а по функциональности. Важно, чтобы устройство решало все важные задачи. Финансовая часть считается значимой, но выбор слишком дешевого оборудования позволит этот бюджет потратить.
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